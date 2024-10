Bologna, si punta tutto su Santiago Castro. Italiano crede in lui per risollevare la classifica

Bologna, Italiano crede nella consacrazione di Castro per trascinare la squadra rossoblu sempre più in alto. Servono i suoi goal

Il Bologna ha bisogno di risollevare la sua situazione in classifica, e per farlo gli servono soprattutto quei goal che mancano in attacco. Con Orsolini a corrente alterna e Karlsson sempre più oggetto misterioso Italiano punta tutto su Santiago Castro.

L’argentino fino ad ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha siglato 3 goal in 7 partite diventando un punto fermo per Italiano. Infatti il quotidiano sottolinea quanto l’argentino stia crescendo, con il tecnico che crede nella sua consacrazione.