Bologna, dopo il record in A la svolta in Champions: con il Borussia Dortmund in crisi può arrivare la prima vittoria?

Il Bologna punta alla prima storica vittoria in Champions League: al Dall’Ara domani arriva un Borussia Dortmund in crisi e con Sahin in bilico

33 punti in 20 partite, nuovo record di punti in Serie A per il Bologna: la squadra di Italiano ha cambiato marcia e ora, con il ritorno della Champions League, l’obiettivo dei rossoblù è di centrare la prima storica vittoria in Champions League.

Impresa alla portata dei felsinei? Al Dall’Ara arriva il Borussia Dortmund. I gialloneri l’anno scorso hanno giocato la finale contro il Real Madrid: tanti cambi in formazione e panchina – via Hummels, Reus e Terzic – la squadra con Nuri Sahin è entrata in crisi: nelle ultime 5 partite di Bundesliga sono arrivate una vittoria, un pari e tre sconfitte, l’ultima venerdì contro l’Eintracht. Il tecnico ora è in bilico, con ten Hag pronto a subentare e il Bologna può dare la spallatta decisiva ai tedeschi.