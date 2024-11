Bologna, stagione fallimentare? Ecco cosa manca per il definitivo salto di qualità rossoblu

Bologna, cosa manca per il definitivo salto di qualità? La situazione dei rossoblu tra nuovi acquisti, certezze e una stagione (per ora) sotto le aspettative

Il Bologna deve assolutamente riscattare la sua stagione soprattutto in Champions League. La domanda però sorge spontanea: cosa manca per fare il definitivo salto di qualità? Ecco la situazione dei rossoblu spiegata dal Corriere di Bologna.

LA SITUAZIONE DEL BOLOGNA – Il salto verso l’alto del Bologna per ora è fallito, e la rincorsa all’Europa ora come ora sembra compromessa, salvo che il Milan non continui ad essere così ondivago e che Ranieri non risolva i guai della Roma. L’avvio di campionato dei rossoblù è stato troppo morbido, non ha sfruttato le occasioni contro le squadre più abbordabili (vedi il pareggio contro il Parma con l’uomo in più), e contro le big, salvo il pari casalingo con l’Atalanta ha sempre subito una sconfitta netta (Napoli 3-0 e sempre 3-0 contro la Lazio). Finora però c’è da dire che Italiano ha trovato delle risposte sempre e solo dai suoi uomini-chiave (Freuler, Orsolini, Beukema, Lucumi, Ndoye, Castro e Skorupski) spremendoli come limoni, senza poter contare sui nuovi acquisti (tranne Miranda), che in alcuni casi hanno compiuto dei veri e propri disastri come quello di Pobega nella capitale, dove ha rimediato la sua prima espulsione in Serie A. Se c’è una bella notizia in vista della Champions di domani è di sicuro quella relativa al rientro in gruppo di Ndoye, che si è finalmente tolto la decina di punti rimediati dopo lo schianto sul palo contro la Roma.