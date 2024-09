Bologna, Colucci predica CALMA: «A Italiano serve TEMPO e FIDUCIA, sulla Champions League dico QUESTO»

Le parole di Leonardo Colucci, ex calciatore del Bologna, sull’inizio di stagione della squadra rossoblù

Leonardo Colucci ha parlato al Corriere di Bologna dell’inizio di stagione del Bologna.

DIFFICOLTA’ – «Una squadra che ha bisogno di lavorare – ha esordito l’ex centrocampista – normale sia così. Quest’estate Italiano ha avuto tanti nazionali solo in corso d’opera, c’è stato qualche infortunio pesante: serve un risultato positivo per aumentare l’autostima».

CHAMPIONS LEAGUE – «E’ un aspetto che non aiuta: ora in molti casi non potrai fare la settimana tipo, si viaggia di più e ci si allena di meno, le partite portano via energie fisiche e mentali. Le difficoltà aumentano e tutti dovranno avere pazienza: il campionato passato, per certi versi, è irripetibile. Ora serve pazienza, sono andati via giocatori importanti, alcuni sono infortunati: bisogna dare fiducia al lavoro di Italiano».

ITALIANO – «Lo conosco, è una persona leale e ha fatto bene a dire quelle cose dopo l’Empoli: se stiamo a pensare a ciò che poteva essere e non è stato, si perde solo tempo. Bisogna azzerare: ogni allenatore ha le sue idee, bisogna dargli modo di incidere. Le vittorie aiutano l’entusiasmo e viene tutto più facile: è mancato il successo con l’Udinese che era meritato».