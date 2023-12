Bologna, De Leo: «Zirkzee a breve in un top club, Orsolini è pronto da anni»

Emilio De Leo, ex vice-allenatore del Bologna, ha così parlato di due dei top player rossoblù: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tv Play, Emilio De Leo ha così parlato di due dei punti fermi del Bologna: Zirkzee e Orsolini.

LE PAROLE – «Zirkzee era già un grande talento, tra l’altro è arrivato a Bologna quando c’eravamo noi. Aveva bisogno di trovare continuità, anche per trovare la miglior condizione. Ha ancora bisogno di crescere a livello di maturità, ma sta compiendo un bel percorso. Non dico subito, ma a stretto giro potrebbe avere una grossa opportunità. Orsolini, con il quale ho un rapporto speciale, è pronto già da qualche anno per una big. Può rappresentare una risorsa nel contesto giusto».