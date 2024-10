Bologna, Ravaglia: «Non vogliamo spegnere la magia. Italiano ci sta aiutando su questo aspetto»

Le dichiarazioni del portiere del Bologna Ravaglia tra l’inizio di stagione rossoblu e gli obiettivi stagionali

A Il Resto del Carlino, il portiere del Bologna Ravaglia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «Non si è spenta la magia, ci sono stati dei cambiamenti grossi ma la base del gruppo è la stessa. C’è un allenatore nuovo e giocatori nuovi e non vedo nessuna ragione perché non si possa ripetere la stagione dell’anno scorso. Confermarsi è più difficile, ma io dico ‘perché no?’. Ad Anfield, per esempio, abbiamo fatto una partita coraggiosa e non sono soddisfatto del risultato. E’ stata una grande gara che ci ha detto che a questi livelli ce la possiamo giocare. Dal primo giorno Italiano ci ha trasmesso la sua fame e la sua grande emozione nel guidare un club come il Bologna. Ci ha ricordato cosa avevamo fatto, ma anche che si ripartiva da zero. Dopo lo zero a zero col Parma era arrabbiato, come tutti noi, e ci siamo messi di gran voglia a preparare la partita con il Genoa e siamo pronti ad affrontare questo ciclo di gare ravvicinate. La direzione presa è giusta e in ogni cambiamento c’è una fase di assestamento da attraversare. Non cerchiamo alibi o scuse ma è il primo anno del doppio impegno e forse abbiamo accusato un po’ di stanchezza. Ogni gara fa storia a sé e abbiamo avuto l’occasione di sbloccarla come in altre partite, come Udinese e Empoli, che avremmo potuto vincere. Potevamo avere dei punti in più ma è un momento che possiamo risolvere. Il gruppo c’è e abbiamo fame e possiamo andare a caccia dell’Europa anche quest’anno».