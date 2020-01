Bologna, Dominguez salta la Fiorentina: problemi con il tesseramento

Nicolas Dominguez dovrà aspettare prima di scendere in campo con il Bologna: piccoli problemi di tesseramento

Nicolas Dominguez dovrà pazientare ancora una settimana prima di scendere in campo con il Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, il neo acquisto dei felsinei dovrà saltare il match contro la Fiorentina.

Mancano alcune carte, documenti che servono al via libera per completare il tesseramento e quindi chiudono alla possibilità di vederlo in campo nel derby contro la viola. Ancora una settimana di attesa per l’argentino.