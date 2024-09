Bologna, FEBBRE da CHAMPIONS LEAGUE: charter ESAURITI

È partita la febbre da Champions League per il Bologna: ecco le novità in vista della trasferta di Liverpool

Tanta attesa per la Champions League in casa Bologna. I charter per la trasferta di Liverpool, probabilmente quella più attesa di tutte, sono già esauriti. A parlarne è Andrea Coppari, presidente del Centro Bologna Clubs, sul Resto del Carlino,

CHARTER – «Ne abbiamo organizzati tre, tutti pieni. E altri tre sono stati organizzati da gruppi ultras per un totale di sei aerei. Inoltre ci sono tifosi che si sono organizzati da soli prenotando aerei di linea»

Parte dunque la caccia al biglietto per la trasferta di inizio ottobre dato che ancora non si sa né l’esatta disponibilità del settore ospiti né i costi dei biglietti. Teoricamente si tratta di 3005 posti e già 1800 ‘prenotati’, vale a dire coloro che hanno acquistato il biglietto del charter.