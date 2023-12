Bologna, Ferguson: «Uno dei gol più importanti della mia carriera»

Le parole di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu contro l’Atalanta in casa

Lewis Ferguson ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

GOL – «Uno dei gol più importanti della mia carriera, sono felice, è un buon momento. È stata una partita difficile contro un’Atalanta molto forte, sono stati sette giorni intensi con tre partite contro avversarie di grande livello, abbiamo dato tutto, siamo stanchi ma è stata una grande settimana. Siamo in un buon momento, giochiamo bene, lavoriamo duro ogni giorno e andiamo tutti nella stessa direzione».

MOTTA – «Thiago Motta crede in noi, noi abbiamo fiducia in lui, siamo un gruppo giovane con giocatori di esperienza e un allenatore che tiene alta l’asticella. Ora la classifica ci vede in Champions ma dobbiamo pensare gara per gara, tutto è possibile, assieme ai nostri tifosi possiamo sognare».