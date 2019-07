Bologna, Helander ai saluti: un club scozzese sulle sue tracce

Il difensore centrale del Bologna, Filip Helander, sarebbe vicino alla cessione: su di lui un club scozzese

Come riportato dal sito svedese SportBladet, il difensore del Bologna Filip Helander è sul punto di trasferirsi ai Glasgow Rangers per circa 4,5 milioni di euro. Il 26enne si starebbe dirigendo verso un nuovo percorso di carriera in Scozia.

La nazionale svedese è in Italia dal 2005 prima al Verona e poi al Bologna. Il difensore centrale ha effettuato 23 presenze in competizioni per il Bologna la scorsa stagione, 20 delle quali in serie A. Helander è sotto contratto fino al giugno del 2022, dopo aver rinnovato l’accordo solo nell’agosto 2018.