Bologna, i convocati di Thiago Motta per l’Udinese

Domani Udinese-Bologna: i convocati di Thiago Motta per la partita: il tecnico non avrà a disposizione Ndoye e Karlsson

Il Bologna domani va a Udine per confermare il quarto posto in classifica. Di seguito le convocazioni di Thiago Motta, che non avrà a disposizione Ndoye e Karlsson.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.