Bologna Inter, difficile incastrare il recupero: la possibile data

Il rinvio di Bologna-Inter complica i piani dei nerazzurri e della Lega. È infatti complicato trovare una data in cui incastrare il recupero

Il Covid sta rivoluzionando la programmazione della Serie A. All’interno di un calendario già compresso anche il rinvio di una sola gara di campionato rischia di creare un vero e proprio sconquasso. Nel caso dell’Inter, che rispetto ad altre squadre ha anche l’impegno di Supercoppa il 12 gennaio, nonché gli imminenti impegni di Coppa Italia il 19 e il successivo doppio confronto col Liverpool in Champions a febbraio, la situazione si fa vieppiù intricata.

Conti alla mano, come riferisce La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, rimarrebbe per ora a disposizione solo la finestra 22-23 febbraio per recuperare la gara contro i felsinei. Se per un motivo o per l’altro non si riuscisse a giocare in uno dei due giorni indicati, e l’Inter dovesse andare avanti in tutte le competizioni, non ci sarebbero spazi disponibili fino al termine del campionato.

