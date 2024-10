Bologna, Italiano: «Buttati altri due punti, paghiamo sempre il primo errore…»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida di Serie A contro il Genoa. Tutti i dettagli

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post partita di Genoa-Bologna, terminata 2-2.

2 PUNTI BUTTATI – «Sapete che non parlo mai di episodi ma quella palla scappata dai piedi di Casale che ha riaperto la gara ci ha condizionati. Avevamo la necessità di vincere e lo abbiamo dimostrato ma alcune occasioni ci hanno fatto perdere 2 punti».

COSA IMPARATE – «C’è da imparare che le gare fino alla fine non sono mai concluse. Basta un episodio e rimetti in gioco tutto. Dobbiamo aggiustare qualcosa nella linea di difesa perché non possiamo prendere gol dal limite dell’area di testa. Dobbiamo aumentare l’attenzione nei dettagli durante la settimana di allenamento».

I CAMBI – «Sicuramente si, ma non è mai semplice entrare e riuscire ad incidere e cambiare il volto della gara. C’è chi riesce meglio e chi no ma sono ragazzi eccezionali, mi spiace perché potevamo fare male sulle ripartenze. Il problema è che ora dobbiamo avere molta più attenzione su tutto perché al primo errore veniamo puniti».