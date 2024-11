Bologna, Italiano: «Vi svelo i tempi di recupero di Ferguson»

Il tecnico del Bologna ha parlato in occasione della sfida contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto nel corso della conferenza stampa per la sfida contro la Lazio. Un match delicato che l’ex tecnico della Fiorentina presenta in questa maniera.

GRUPPO – «In questo momento ci troviamo indietro rispetto al gruppo di testa ma abbiamo grande entusiasmo. Dobbiamo continuare sulla scia delle tre vittorie. Mi aspetto una bella partita. Ho visto tutti i ragazzi motivati, sia quelli tornati dalle Nazionali che quelli che hanno lavorato molto bene con noi»

CLASSIFICA – «Prima delle tre vittorie eravamo indietro rispetto alla nostra dimensione. Ora la abbiamo riconquistata ma dobbiamo lavorare per rimanere a questo livello, perché le altre squadra vanno forte»

Odgaard sembra aver trovato la sua posizione in campo. Ora come gestirete il rientro di Ferguson?

“Valuteremo partita per partita. Jens è un attaccante e quindi sa essere incisivo anche sotto porta. Ferguson può dare più intelligenza, più palleggio e più inserimenti a fari spenti ma lì possono stazionare anche Urbanski e Fabbian. In questo momento però Odgaard, che è anche un numero 9, ci sta dando molto anche perché ha un grande calcio dalla distanza. Lewsi sta bene, sono contento per lui anche perché si lega ancora per tanti anni a questa maglia. Lui stesso si sente fisicamente in grande crescita e vede il ginocchio bene. La sua intelligena e la sua personalità sono molto importanti per questa squadra, e lui lo sa. Abbiamo davanti 7 partite in 21 giorni quindi avremo bisogno di tutti”.