Bologna, Karlsson DELUDE ANCORA: la SITUAZIONE

Karlsson non riesce ancora ad incantare Bologna. Ecco com’è andata l’ultima sfida di campionato dell’attaccante

Poteva essere la partita perfetta, ma la realtà è che Jesper Karlsson ha fatto nuovamente fatica. L’attaccante del Bologna di Vincenzo Italiano non ha inciso nel match di Serie A contro l’Empoli.

Il Corriere dello Sport ha pubblicata un po’ di dati per raccontare la sua prestazione: titolare dopo 11 mesi dall’ultima volta, zero tiri in porta e 5 chilometri senza impensierire la difesa biancoblu. Bisognerà vedere se e quanto ci punterà ancora l’ex tecnico della Fiorentina.