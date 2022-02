Kasius e Rojas in coro: «Contenti di essere qui al Bologna»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bologna poco fa ha presentato in conferenza stampa i due nuovi arrivi del mercato invernale: Kasius e Rojas

Kasius e Rojas, nuovi innesti del mercato invernale del Bologna, hanno parlato in conferenza stampa per la loro presentazione. Le parole di Kasius:

RUOLO – «Sono un difensore di destra. Posso attaccare e sono bravo tecnicamente. So difendere e sono contento di essere qui».

BOLOGNA – «Ho scelto Bologna nonostante mi seguissero diverse squadre. E’ una grande squadra e ci sono grandi giocatori. Il primo contatto con la società l’ho avuto su Zoom settimana scorsa».

MIHAJLOVIC – «Sono contento di essere allenato da lui, l’ho salutato al momento del contratto».

IDOLO – «Il mio idolo e punto di riferimento è Alexander Arnold del Liverpool».

Le parole di Rojas:

BOLOGNA – «Primo contatto con il Bologna prima di venire in Italia, anche prima del Crotone. Sono un giocatore offensivo, mi piace giocare in avanti ma so anche difendere con la squadra. Sono venuto qui a Bologna per rimanere in questa grande squadra. Posso giocare anche con la Primavera».

MIHAJLOVIC – «Mi hanno parlato di lui, aiuta tanto i giovani e questo serve molto».

CONDIZIONE – «Mi sono sempre sentito bene non so cosa non sia andato. Io davo il massimo giorno per giorno. Sono pronto per giocare con il Bologna».

CILE – «Mi rivedo in Vidale e nella posizione che lui ha occupato in carriera. Sono contento delle vittoria della Nazionale contro la Bolivia. Spero che qui a Bologna il Ct possa notarmi e valutarmi per il futuro».

IDOLO – «Il mio idolo è Ronaldinho e mi ispiro a lui, ma posso giocare in tutte le posizioni di centrocampo»