UFFICIALE Kasius è un nuovo calciatore del Bologna: il comunicato

Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù del terzino Kasius

IL COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Utrecht il diritto alle prestazioni sportive del difensore Denso Kasius.

Quinto calciatore dei Paesi Bassi della storia del Bologna, Kasius è un laterale di piede destro classe 2002 reduce da tre stagioni in Eerste Divisie (la seconda serie olandese), nelle quali si è messo in luce benché giovanissimo per impostazione fisica, corsa, capacità di cross, presenza costante nelle trame offensive e feeling col gol. Dopo avere assaggiato il calcio dei professionisti con la squadra minore dell’Utrecht è passato un anno fa in prestito al Volendam, formazione della piccola e omonima località costiera poco distante da Amsterdam. Si sta distinguendo – ancora 19enne – come prospetto fra i più interessanti del suo ruolo. Nell’attuale campionato, con la squadra in testa alla classifica, è sceso in campo da titolare in tutte le 21 giornate realizzando già 5 reti, fra cui lo spettacolare gol di destro al volo per la vittoria sul Nac Breda e la botta dalla distanza per il 4-4 in pieno recupero contro i giovani dell’Ajax.

Dal gennaio 2022 passa in rossoblù a titolo definitivo».