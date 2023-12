Bologna, la FIGC apre un’inchiesta contro Motta dopo le parole su Nasca

La FIGC ha aperto un’inchiesta contro il tecnico Thiago Motta dopo le sue partite contro Nasca dopo Lecce-Bologna

La FIGC ha aperto un’inchiesta contro il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo la partita di ieri e soprattutto dopo le parole contro il VAR Nasca. Lo riferisce l’ANSA.

Il tecnico del Bologna infatti ha individuato nel direttore Luigi Nasca la causa del pareggio dei salentini. «Poi c’è stato il Var, con Nasca che ancora una volta ha combinato il suo -ha commentato il tecnico dei rossoblu – Sono sfortunato con lui, anche in uno Spezia-Lazio ricordo cosa ha fatto, o a Torino diede un ok in un’azione senza richiamare l’arbitro. Oggi invece lo ha richiamato… Bene, sento che è uno dei migliori varisti che abbiamo».