Bologna, Maggiore idea per il centrocampo: può essere il dopo Svanberg

Calciomercato Bologna: i rossoblù avrebbero messo gli occhi su Maggiore dello Spezia come sostituto di Svanberg a centrocampo

Il Bologna potrebbe perdere Svanberg questa estate, in scadenza di contratto e non intenzionato a rinnovare, con il Southampton che si è già presentato alla porta rossoblù con un’offerta da 10 milioni. Sartori e Di Vaio si sono allora messi all’opera alla ricerca del sostituto dello svedese, individuandolo in Giulio Maggiore dello Spezia.

Il capitano dei liguri è nella stessa situazione di Svanberg ed è così acquistabile a prezzo di saldo. Il centrocampista, inoltre, piace da un anno e potrebbe essere arrivato il momento del matrimonio tra le parti.