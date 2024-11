Bologna, Marocchi difende Pobega: «Lo farei giocare»

L’ex Bologna difende il centrocampista dopo l’espulsione rimediata nel match contro la Lazio

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista del Bologna ora opinionista Sky, è intervenuto per parlare di Tommaso Pobega. L’attuale calciatore rossoblu è reduce da un’espulsione ingenua con la Lazio, ma Marocchi spinge per la sua titolarità.

LILLE – «La sciocchezza di Pobega contro la Lazio è enorme, ma quell’eccessiva foga è dovuta al desiderio di dare il proprio contributo. Il ragazzo è buono, generoso, genuino, uno che pensa alla squadra. Contro il Lille lo farei partire titolare, proprio perché l’errore è stato grosso. L’ho visto disperato uscire dal campo e poi anche nello spogliatoio. Sono convinto che possa dare tanto, ha tecnica e quantità, è da recuperare subito»

BOLOGNA FUORI DAI PLAYOFF – «No, aspettiamo. La situazione è tosta, ma ci sono quattro partite. Non facciamoci ingannare dai risultati, la squadra per quanto ha fatto ha raccolto il minimo, ma non ha mai fatto partite timide, non è mai stato preso a pallate o stradominato. Piuttosto tornerei al sorteggio. Quando sono uscite le squadre mi sono detto che non era malaccio, ora guardi la classifica e 5 tue avversarie sono tra le prime 8. Devo ribaltare il giudizio, non poteva esserci sorteggio peggiore. In ogni caso deve succedere qualcosa con il Lille, bisogna tenere botta»

OBIETTIVO – «L’obiettivo è segnare e vincere, l’atteggiamento mentale deve essere quello e allora con il Lille guarderei un pizzico in meno alla fase difensiva e mi concentrerei sull’attacco: la squadra è solida, può permetterselo»