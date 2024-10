Bologna Milan, dubbi sulla data per recuperare la partita

Emergono dubbi su quando recuperare la sfida rinviata di campionato tra Bologna Milan. Le ulime

Oggi è arrivata l’ufficialità del rinvio di Bologna Milan, gara in programma sabato 26 ottobre e che invece verrà recuperata tra qualche mese circa. Come si può notare, c’è tanta incertezza sull’effettiva data.

Come riporta Gazzetta.it, ci sono due date plausibili per evitare problemi. La prima è mercoledì 18 dicembre, che però obbliga lo spostamento a domenica 22 di Verona Milan, mentre la seconda è il 5 febbraio 2025 che causerebbe problemi in caso di quarti di finale di Coppa Italia.