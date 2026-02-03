Bologna-Milan streaming gratis? Dove vederla in diretta tv live

A chiudere la lunga 23° giornata del calendario 2025-26 di Serie A sarà Bologna-Milan, che si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara. I rossoneri sono chiamati a rispondere all’allungo dei cugini dell’Inter, ma d’altra parte i padroni di casa cercheranno di rialzare la testa dopo un cammino in campionato tutto fuorchè positivo nelle ultime settimane.

Tra le partite di oggi è l’unico match del calcio italiano rilevante, a testimonianza di quanto sia singolare un posticipo del martedì. In attesa del prossimo turno di Serie A, che inizierà venerdì con l’anticipo Verona-Pisa.

Detto questo, andiamo a scoprire come schiereranno le probabili formazioni i due tecnici e soprattutto come vedere Bologna-Milan in streaming.

Bologna-Milan streaming: dove vederla

Nella Serie A Enilive fa capolino la sfida fra Bologna-Milan. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Vincenzo Italiano conferma senza variazioni il suo assetto abituale, schierando la squadra con il 4-2-3-1. Tra i pali parte Ravaglia, protetto da una linea difensiva composta da Zortea, Heggem, Casale e Miranda; tra i convocati figura subito anche il nuovo innesto João Mario, arrivato dalla Juventus.

In mezzo al campo la coppia è formata da Freuler e Moro, mentre sulla trequarti agiscono Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. In attacco, come riferimento centrale, viene scelto Castro.

Cambio di sistema invece per Massimiliano Allegri, che è in piena emergenza e costretto a rivedere i piani dopo l’assenza di Pulisic dal primo minuto: si passa al 3-5-1-1. In porta c’è Maignan, con De Winter, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo.

Sulla corsia destra non ci sarà Saelemaekers, che dà forfait e lascia spazio ad Athekame; completano la linea di centrocampo Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi. In avanti Loftus-Cheek opera tra le linee a supporto dell’unica punta Nkunku.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri