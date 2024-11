Bologna Monaco, il ds Thiago Scuro: «Rispettiamo molto i rossoblu. Sul match di domani...»

Bologna Monaco, Thiago Scuro (ds dei principati) ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della sfida di Champions League

Il direttore sportivo del Monaco Thiago Scuro, ha rilasciato qualche dichiarazione al Corriere dello Sport in vista della sfida che si affronterà contro il Bologna in Champions League.

LE PAROLE – «Credo di sì, abbiamo battuto Barcellona e Stella Rossa e pareggiato una gara molto difficile contro la Dinamo Zagabria. Quello con il Bologna, però, può essere il match chiave: con un risultato positivo ci metteremmo in posizione più tranquilla in ottica playoff. Bologna? Dobbiamo rispettarlo molto. Lo scorso anno sono stati bravissimi, Thiago Motta ha fatto un grande lavoro. Ora stanno vivendo un momento di transizione perché hanno avuto tanti cambiamenti ma il fatto che abbia un solo punto in classifica in Champions non conta. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo e lo conferma la vittoria sul Lecce».