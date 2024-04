Bologna Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Dall’Ara, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna e Monza: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Dall’Ara, Bologna e Monza si affrontano nel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Primo tempo che inizia a ritmi blandi, con le due squadre che si studiano, ma poi al quarto d’ora il Bologna prende il pallino del gioco: subito doppia occasione per Orsolini, che trova Di Gregorio attento in entrambe le occasioni. Tra i più pericolosi dei rossoblù ci sono Ferguson, che ha almeno due occasioni, e Zirkzee, che al 27′ si rende pericoloso con un bellissimo doppio dribbling nello stretto e conclusione da Futsal che esce di un soffio. Il Monza si difende e alla mezzora si rende pericoloso con Pessina, che mette in mezzo per Djuric che trova un ottimo Skorupski a respingere.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Motta.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino.