Bologna, obiettivo Beruatto per la fascia sinistra

Il Bologna è interessato ad acquistare Pietro Beruatto, terzino sinistro del Pisa cresciuto nella Juventus

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Pietro Beruatto del Pisa sarebbe in cima alla lista dei desideri del Bologna per il mercato di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Sartori ha visionato più volte il terzino sinistro nella prima parte di stagione.

In estate anche la Lazio si era mostrata interessata. Il club rossoblù, per anticipare la concorrenza, vorrebbe quindi portalo al più presto in Serie A.