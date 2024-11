Bologna, Odgaard: «Siamo ancora vivi anche in Champions, tra Italiano e Motta è cambiato questo…»

Le parole di Jens Odgaard, attaccante del Bologna, sulle difficoltà affrontate all’inizio della stagione in rossoblù. I dettagli in merito

Jesper Karlsson ha parlato al Corriere di Bologna della sua crescita al Bologna.

VITTORIA A ROMA – «La vittoria di Roma, che ci ha lasciato davvero delle ottime sensazioni anche per il modo in cui ce lo siamo preso. Cresciamo di partita in partita, un po’ alla volta ma in maniera costante».

OBIETTIVO – «Ragioniamo gara per gara: l’obiettivo è preparare al meglio ogni match e andare in campo per vincere».

DIFFERENZE TRA MOTTA E ITALIANO – «Tutti e due sono molto bravi in entrambi gli aspetti, le loro filosofie sono un po’ diverse ma la base è abbastanza simile. Il dominio del gioco è qualcosa che continuiamo a perseguire, così come restano basilari le uscite dal bassa palla al piede, ma con Italiano tendiamo ad andare più rapidamente in verticale, il suo è un tipo di calcio più diretto».

CHAMPIONS LEAGUE – «Non abbiamo intenzione di mollare. Lo vedrete già contro il Lille. Sono alla prima volta in Champions e mi regala sensazioni incredibili. Stiamo dando il 100%”. Sul ruolo da trequartista, aggiunge: “In passato l’avevo già ricoperto con buoni risultati, ma qui in Italia è la prima volta. Devo dire che in zona più centrale mi trovo decisamente a mio agio. E per me la Serie A è ancora uno dei migliori campionati in assoluto».

KARLSSON – «Il suo gol ha reso felice lui, la squadra e i tifosi, in quell’esultanza generale c’era tutto. Per un attaccante è fondamentale segnare, quando accade ti scatta dentro qualcosa in termini di mentalità e consapevolezza, infatti ora vedo Jesper più allegro e carico. Io credo in lui e gli ho detto di andare avanti così, specie in termini di prestazione, perché ha il talento e le qualità per imporsi».