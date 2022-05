Bologna, Orsolini: «Rigore su Aramu? Avete visto tutti. Contento per il mister»

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato dopo la sconfitta dei rossoblù a Venezia: le sue dichiarazioni

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia-Bologna.

RIGORE SU ARAMU – «Non mi piace parlare di arbitri, non commento la decisione. Per l’arbitro evidentemente era rigore. Siamo partiti male, poi l’avevamo ribaltata ed è successo quello che avete visto tutti quanti. Questa squadra è molto giovane, in tanti devono fare esperienza e non è facile. Ci manca solo un pizzico di malizia in certi momenti della gara».

MIHAJLOVIC – «È bello che sia tornato, sono rincuorato più per l’uomo che per l’allenatore. Volevamo regalargli una vittoria ma purtroppo è andata così».