Bologna voto 7, nel solco della continuità con il sogno europeo rinnovato

Il Bologna ha chiuso il 2021 in crescendo, con il record di punti nel girone d’andata. Il sogno è la conquista dell’Europa

Il Bologna vuole la parte sinistra della classifica e sogna l’Europa. La formazione guidata da Sinisa Mihajlovic ha gettato le basi nel 2021, puntando su una rosa giovane e ambiziosa, guidata però da alcuni grandi vecchi. Nella prima parte della stagione c’è stato Rodrigo Palacio. Nella seconda parte dell’anno invece il Trenza è stato rimpiazzato da Marko Arnautovic. Da leadere a leader. In panchina il serbo Sinisa Mihajlovic, in difesa ci sono Gary Medel e Lorenzo De Silvestri, in mezzo al campo Roberto Soriano. Poi i vari giovani: dal 2002 Hickey al ’99 Svanberg, senza dimenticare i ’98 Dominguez e Barrow e tutti gli altri. Il Bologna non ha nemmeno avvertito la scossa (lieve) dopo l’addio di Sabatini che poteva causare un forte terremoto. I rossoblù si sono compattati e dopo aver chiuso lo scorso campionato al 12° posto con 41 punti e ora l’obiettivo è quello di migliorarsi.

Obiettivo parte sinistra con vista Europa

Il 2021/2022 è iniziato sotto i migliori auspici. La formazione di Sinisa Mihajlovic guarda con maggiore ottimismo al 2022 e ora si proietta verso il nuovo anno con le idee chiare e rinnovate ambizioni. Il cambio modulo adottato dal tecnico dei felsinei ha permesso di svoltare nel corso della stagione. Prima il Bologna subiva troppi gol, non aveva equilibrio. Il ritorno alla difesa a 3 dopo anni di 4-2-3-1 ha stravolto, in positivo, i rossoblù. Con la vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo, all’ultima giornata del girone d’andata, il Bologna è salito a quota 27 punti in classifica, stabilendo il record di punti fatti in un girone d’andata dal 2002/2003, anno in cui furono 28. Un primo passo per migliorare il punteggio finale dell’anno scorso, provando a inserirsi nella lotta per l’Europa. O, almeno, per finire nella zona sinistra della classifica, obiettivo minimo di quest’anno.