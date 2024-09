Bologna-Shakhtar, ALLARME MALTEMPO: partita a rischio RINVIO?

Allerta maltempo in Emilia Romagna: a rischio Bologna-Shakhtar? Le ultime sul debutto dei rossoblù in Champions League

Allerta rossa maltempo in Emilia-Romagna, dove da ieri continua a cadere la pioggia. Questa sera è previsto anche Bologna-Shakhtar, il debutto in Champions League dei ragazzi di Italiano. C’è il rischio che la partita venga rinviata?

Al momento, come riportato dall’ANSA, al momento non c’è il rischio che la partita venga rimandata. Alle 17.30 gli arbitri entreranno in campo per valutare le condizioni del prato del Dall’Ara e al momento i delegati UEFA non hanno dato comunicazioni ai due club sul possibile rinvio della partita.