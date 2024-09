Bologna Shakhtar, Italiano: «Dobbiamo crescere in QUESTO»

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato della sfida contro lo Shakhtar di Champions League

Vincenzo Italiano ha parlato in occasione del proprio esordio in Champions League ai microfoni di Sky Sport con il suo Bologna che affronterà lo Shakhtar.

PAROLE– «Gli emozioni, gli aspetti tattici e tecnici li dobbiamo buttare in campo, una competizione come questa richiede grande capacità individuale e collettiva. Dopo aver sentito la musichetta so che disputeranno una grande gara. Dobbiamo crescere in percezione del pericolo e attenzione, siccome qui dobbiamo stare molto attenti contro squadre di grande valore dobbiamo curare questi dettagli. Dobbiamo mettere furore e sacrificio. Guarderò gli occhi dei ragazzi, vedo gente concentrata e che vuole fare felice i propri tifosi. Mi interessa solo quello in questo momento»