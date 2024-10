Bologna, la stampa ESALTA la prestazione di Anfield

Il Bologna perde a Liverpool, ma lo fa in maniera più che dignitosa: con un po’ più di fortuna poteva finire diversamente

Applausi da tutta Italia per il Bologna di Italiano che ad Anfield contro il Liverpool sfodera una grandissimo prestazione. I felsinei rimangono ad un punto in classifica (pari con lo Shakhtar), ma acquisiscono fiducia in vista delle prossime sfide di Champions League.

Il gol a freddo di Mac Allister dopo 11 minuti di gioco poteva far presagire una serata horror e invece i rossoblu se la giocano, colpiscono due legni e si arrendono solo al 75esimo con il 2-0 definitivo di Salah.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Bologna a testa alta»

CORRIERE DELLO SPORT – «Un Bologna formato Premier»

TUTTOSPORT – «Bologna con l’orgoglio»