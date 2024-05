Bologna Thiago Motta, ecco il possibile sostituto: prima volta in Serie A per lui

Bologna, i rossoblù al lavoro per un successore di Thiago Motta in caso di addio: ecco il principale indiziato

In attesa dell’incontro tra Thiago Motta e il presidente del Bologna Saputo, in cui la proprietà cercherà di convincere il tecnico a rimanere, la dirigenza intanto pensa ad un successore.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il nome più probabile è quello di Domenico Tedesco. Classe 1985 di Rossano ha avuto una carriera da emigrato, sia come calciatore che tecnico: ha allenato tra le altre Stoccarda, Shalke 04 e Lipsia e ora il CT del Belgio, ma la prospettiva di allenare in Serie A lo alletta.