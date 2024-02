Thiago Motta post Bologna Verona: «Toccante il saluto della Curva»

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Verona stasera

Thiago Motta ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra l‘Hellas Verona e il Bologna nel post gara.

«Noi stiamo ottenendo risultati grazie al sacrificio.Mi stavo commuovendo in campo, ora rivedendo le immagini ancora di più. Si segue il pallone ma ci sono anche tanti altri comportamenti che non si vedono. Abbiamo vinto 3-0 perché la parata di Skorupski vale come un gol” »