Zazzaroni cita Chiara Ferragni: «Bologna, pensati libero»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla vittoria del Bologna contro l’Hellas Verona

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria del Bologna contro il Verona.

PAROLE- «Quarto, e per un giorno da solo. È tutto vero! Così com’è vero che da un anno all’altro ci sono 12 punti, 3 vittorie e 8 gol in più, e 6 sconfitte e 11 reti subite in meno. Bologna, adesso pensati libero. Libero di giocare con le ambizioni più naturali ma senza traguardi imposti, se non quello del continuo coinvolgimento di un pubblico che da oltre venticinque anni attendeva di rivivere momenti come questo. Un pubblico, una tifoseria che ha saputo sopportare proprietà improbabili, squadre abituate alla rinuncia, sacrifici d’ogni genere. Una tifoseria che è tornata a cantare, non a contare: una di quelle tifoserie che si lamentano giustamente della mancanza di attenzioni mediatiche. Bologna meritava e merita giorni come questi».