Bologna Zazzaroni: «Motta può arrivare in Champions»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul Bologna, lanciato nella corsa per il quarto posto

Ivan Zazzaroni, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato del Bologna di Thiago Motta, squadra rivelazione di questa stagione che viaggia con l’obiettivo raggiungere l’Europa e che in questo momento è al quarto posto, valido per sognare la Champions League. Di seguito le sue parole.

«Dopo quasi due terzi di campionato trovo tuttavia più opportuno giudicare la dimensione del Bologna che nelle prime ventiquattro giornate ha perso solo quattro volte, una al Dall’Ara (col Milan alla prima) migliorandosi di 7 punti rispetto al 2023. In particolare la fase difensiva ha registrato un progresso notevole nei numeri: 11 gol in meno. Continuando a viaggiare a 1,75 di media, Motta è in grado di chiudere a 66, un punteggio che vale la Champions. La Fiorentina mi è piaciuta molto di più in altre occasioni. Il quarto posto del Bologna condiviso con l’Atalanta, che deve recuperare una partita, è il giusto premio al lavoro di Motta e Sartori».