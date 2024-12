Bonanni: «La Lazio a Napoli ha dimostrato una cosa, ora per lo scudetto dico questo…»

Le parole di Massimo Bonanni, ex centrocampista, sull’inizio di stagione della Lazio in Serie A. Tutti i dettagli in merito ai biancocelesti

Massimo Bonanni ha parlato della Lazio in esclusiva a LazioNews24.

Domenica la Lazio ha replicato contro il Napoli il successo ottenuto già in Coppa Italia contro la formazione di Conte. Con questo risultato così pesante ai fini della classifica, che messaggio lancia la Lazio alle rivali al vertice? Da ex calciatore ti chiedo, che sapore dà ad Isaksen e Noslin a livello umorale per il proseguo della stagione essere stati coloro che hanno deciso due match fondamentali per le aquile, considerando specialmente che l’ex Verona non ha moltissimo spazio?

«Più che un messaggio alle rivali, la vittoria di Napoli ha dato un significato di una Lazio compatta e coesa e questo ha dato una grandissima autostima al gruppo. La Lazio al Maradona ha fatto una partita da squadra vera e il risultato ottenuto è pesante ai fini della classifica. Alla vigilia l’eventuale sconfitta sarebbe più pesata alla squadra di Conte rispetto ai biancocelesti, che stanno facendo un percorso e questo successo è la ciliegina sulla torta. Cosa hanno lasciato a Noslin e Isaksen le due partite in cui sono stati decisivi? Beh, per l’ex Verona la tripletta in Coppa Italia è fondamentale per permettergli di proseguire al meglio l’annata, anche se Baroni ha sempre avuto grandissima stima e fiducia in lui, visto che lo ha voluto con sé nella capitale. Per quanto riguarda Isaksen, il gol decisivo di domenica è un’iniezione di fiducia ulteriore per lui, essendo stato fino ad ora al di fuori dal coro, giocando meno bene rispetto agli altri».

Prima della partita di lunedì con l’Inter la Lazio dovrà vedersela con l’Ajax. Che match ti aspetti e quanto rischio c’è che la squadra di Baroni possa avere la mente già all’Inter? Cosa deve fare per evitare che questo accada, a prescindere dal fatto che sfiderà una grande squadra come quella di Farioli?

«La squadra sa benissimo che deve andare di partita in partita. Con l’Ajax mi aspetto tanti cambi, prevedo una partita complicata contro una squadra forte e come nella sfida contro il Napoli, anche contro gli olandesi, qualora la Lazio non riuscisse a vincere, non sarebbe un dramma. Anche perché in Europa i biancocelesti stanno facendo un ottimo percorso in questa prima fase della competizione».

