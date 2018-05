Bonaventura-Juve, ci risiamo: il Milan fissa il prezzo

Il centrocampista del Milan potrebbe andare via al termine della stagione. Giacomo Bonaventura è finito nel mirino della Juventus

Il Milan può perdere Giacomo Bonaventura. Il giocatore sta trattando il rinnovo con i rossoneri ma Mino Raiola può tirare un brutto scherzo alla società rossonera. Dopo la questione Gigio Donnarumma potrebbe nascere anche la questione Bonaventura. Il tuttocampista rossonero ha disputato una stagione positiva e potrebbe andare via a fine anno per giocare la Champions League. Le richieste non mancano e non sono da escludere le sorprese.

Secondo Il Giorno, la Juventus continua a seguire il centrocampista del Milan. Il club rossonero ha già fissato il prezzo e non esclude una partenza di Jack. La Juventus è interessata e il Milan non rifiuterebbe un’offerta da almeno 25 milioni di euro: questa è la cifra ritenuta congrua da Mirabelli e Fassone per lasciar partire l’ex giocatore dell’Atalanta. Max Allegri stravede per Jack e vorrebbe averlo alla Juventus. I bianconeri riflettono sul da farsi, il Milan ha già avvisato la Vecchia Signora: 25 milioni per Jack!