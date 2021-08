Bonazzoli Salernitana, oggi si può chiudere: i dettagli

Calciomercato Salernitana: oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere l’affare con la Sampdoria per Federico Bonazzoli

Il tempo delle riflessioni è finito. Federico Bonazzoli ha scelto la Salernitana, come riporta Tuttosport. L’attaccante della Sampdoria non ha mai nutrito dubbi sulla destinazione, piuttosto sentiva il peso della responsabilità di tentare di rilanciarsi – dopo il prestito deludente al Torino – in una neopromossa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24

La trattativa a questo punto è alle battute finali, ai dettagli che Daniele Faggiano discuterà, probabilmente in giornata, con la Salernitana. La formula dovrebbe essere il prestito oneroso con diritto di riscatto (al massimo obbligo vincolato al raggiungimento della salvezza).