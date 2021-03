Bonolis: «L’Inter non ha avuto fortuna, progetto InterSpac interessante»

Paolo Bonolis è stato ospite della trasmissione Tiki Taka commentando la vittoria dell’Inter sull’Atalanta. Ecco le sue parole

FORTUNA – «L’Inter non ha avuto fortuna: ha vinto perché ha fatto un gol e l’Atalanta no. Non possiamo dire che l’Inter giochi male, altrimenti non fai 63 gol in un campionato. Semplicemente l’Inter si è difesa molto meglio di come abbia attaccato l’Atalanta. Ma lo Scudetto non è ancora vinto, ci mancherebbe».

SCHEMA – «A inizio stagione Conte ha provato una squadra sfrontata, ma i giocatori di gamba come Lukaku, Hakimi, Lautaro o Perisic non avevano spazio per sfruttarla. Ogni squadra deve giocare a seconda delle qualità dei propri giocatori».

INTERSPAC – «La cordata InterSpac? Mi hanno chiamato, ma poi non si sono fatti più sentire. Il progetto comunque è interessante».