Alla vigilia di Italia-Bosnia, Leonardo Bonucci commenta in conferenza stampa la partita ed esalta il nuovo corso degli Azzurri – VIDEO

Alla vigilia del match di qualificazioni ad Euro 2020, Italia-Bosnia, Leonardo Bonucci parla della Nazionale di Mancini. Dopo la convincente vittoria in Grecia, l’entusiasmo sugli Azzurri va in crescendo. Bonucci esalta il CT così: «Cos’è cambiato? Il merito è di Mancini che ha lavorato in questa direzione e tutti i club italiani di riflesso».