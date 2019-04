Quello messo a segno contro il Cagliari alla Sardegna Arena da parte di Bonucci è il 500° gol della Juve con Allegri in panchina

Stacco di testa imperioso su calcio d’angolo battuto da Bernardeschi e gol all’angolino. Il marchio di fabbrica di Leonardo Bonucci si ripete anche alla Sardegna Arena. Ma il gol messo a segno dal difensore centrale non è solo importante per aver sbloccato immediatamente la gara con i sardi, ma anche per un altro motivo.

Bonucci ha segnato il 500° gol della Juve con Allegri in panchina, da luglio 2014. L’attacco bianconero vale almeno 100 gol a stagione con Allegri, a eccezione del 2015/16, in cui si è fermato a 97, econ il record assoluto nella storia del club di 112 nel 2016/17. Tra le vittorie più incredibili si ricordano i due 7-0, contro il Parma il 9 novembre del 2014 e contro il Sassuolo il 4 febbraio del 2019.