Leonardo Bonucci è tornato alla Juventus. Oggi le visite mediche, nei prossimi giorni la conferenza stampa: i motivi di Leo

Leonardo Bonucci si è pentito della scelta fatta appena un anno fa ed è tornato alla Juventus. La maxi-operazione che ha coinvolto l’ormai ex capitano rossonero insieme a Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, è nata per assecondare la sua volontà di tornare in bianconero. La Juve ha deciso di cogliere al volo l’opportunità e Leo si è ridotto l’ingaggio (dovrebbe guadagnare 5,5 milioni di euro più bonus) pur di tornare. Ma quali sono i motivi che hanno spinto LB19 a prendere una decisione simile?

Secondo Tuttosport, tra i motivi che hanno spinto Bonucci a lasciare il Milan per tornare alla Juventus c’è l’arrivo di Cristiano Ronaldo e la volontà di lottare per grandi traguardi nell’immediato. Il progetto del Milan è a medio termine ma Leo ha già 31 anni e non può attendere. Il difensore ha mantenuto grandi rapporti con la società e con i compagni, specialmente Marchisio, Chiellini e Barzagli, amici anche fuori dal campo e voleva accontentare la sua famiglia che preferisce Torino e Milano. E il numero? Il 19 è occupato da Perin ma l’amico Mattia potrebbe cedere il numero all’amico Leonardo. Tutto è pronto per il ritorno.