Bonucci e Perisic: Mou fa shopping a Milano

Il Manchester United di Mourinho vuole fare shopping in Italia, precisamente a Milano: pronte le offerte per Perisic e Bonucci

José Mourinho ha bloccato la partenza di Paul Pogba, cercato dalla Juventus, ed è pronto a fare la spesa in Italia. Il tecnico del Manchester United, dopo l’acquisto di Fred, cerca altri due colpi importanti per rinforzare la squadra e pensa a Ivan Perisic («Non ho capito perché non è qui con me, mi è sempre piaciuto» ha detto nei giorni scorsi) e Leonardo Bonucci. I due calciatori potrebbero lasciare Milano per vivere, insieme, una nuova avventura in Premier League.

Il croato è uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Il club nerazzurro vuole tenerselo stretto, specie dopo il Mondiale chiuso in crescendo, ma in caso di un’offerta allettante, l’Inter sarebbe disposta a parlarne con lo United o con gli altri club interessati. Discorso diverso per il difensore centrale del Milan. I rossoneri hanno bisogno di alcune cessioni importanti e Leo può essere ceduto ma, secondo Tuttosport, il club ha chiesto al difensore di uscire allo scoperto e di prendersi la responsabilità dell’addio. Sul difensore c’è anche il PSG di Buffon: il Milan è pronto a lasciarlo partire ma, come per Perisic, servirà la giusta offerta per lasciarlo andare.