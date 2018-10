Borja Valero contro la Juve: «Chi vince la Champions? Spero non loro»

Intervista a Borja Valero dopo la sfida contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni dopo la gara del Camp Nou

Sconfitta per l’Inter di Luciano Spalletti in casa del Barcellona. Il centrocampista dei nerazzurri Borja Valero, schierato titolare da Spalletti al Camp Nou in luogo di Nainggolan, infortunato, ha parlato ai media spagnoli dopo la sfida: «Ci sta perdere al Camp Nou contro il Barcellona, era una possibilità ma posso garantire che non fa mai piacere perdere. Le occasioni che abbiamo avuto non siamo stati in grado di concretizzarle e così tutto si fa così complicato. Abbiamo provato a portar via qualcosa di positivo da questa partita ma non è stato possibile».

Prosegue Borja Valero lanciando una ‘gufata’ contro la Juventus: «Non c’era Messi? Il Barcellona è una grande squadra e lo ha dimostrato anche stasera e credo che senza di lui abbia giocato sua miglior partita della stagione, almeno per quello che ho visto io. Chi vincerà la Champions? Ci sono tanti candidati per la vittoria finale, spero non la vinca la Juventus anche se si è rinforzata molto. Modric all’Inter? E’ un grande giocatore, sarebbe un grande colpo per l’Inter ma non credo che il Real lo lascerà andare».