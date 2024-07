Borja Valero Spagna: «Noi favoriti? Siamo molto scaramantici; Morata? Qui in Italia sta bene»

Le parole di Borja Valero sulla finale degli Europei tra la Spagna e l’Inghilterra e sul futuro di Morata in Italia

Borja Valero ha parlato a Rai RadioUno della finale degli Europei che vede la Spagna favorita contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole.

SPAGNA – «Yamal è fantastico, ha una maturità incredibile per un ragazzo di 16 anni, sta facendo sognare la Spagna. La Spagna favorita per la finale di Euro2024? Anche noi spagnoli siamo parecchio scaramantici. Meglio volare basso, stare tranquilli e provare a mettere in campo quello che abbiamo, magari facendo vedere di nuovo quanto fatto finora. Abbiamo dimostrato di avere un gioco veramente efficace. Prima avevamo tantissimo palleggio, adesso abbiamo un gioco un po’ più verticale e giocatori che sanno fare l’uno contro uno. Quella di de la Fuente è una Nazionale che è migliorata molto».

MORATA – «Se lo valutiamo solo dal punto di vista realizzativo, ha fatto gol all’esordio contro la Croazia e nelle partite successive si è visto poco davanti alla porta. Ma nel compleso ha fatto un lavoro incredibile per la squadra: recuperi, sponde, falli subiti, tanta esperienza soprattutto nelle ultime due partite. Ritorno in Italia? Ha detto che in Spagna sono sempre pronti a criticarlo, sicuramente vorrebbe cambiare aria e lui in Italia si sente bene. Vedremo cosa accadrà in futuro».

YAMAL – «Sta facendo sognare un Paese intero, è incredibile vederlo così maturo a quell’età. C’è dietro un grandissimo lavoro: noi abbiamo sofferto un periodo simile a quello dell’Italia attuale negli anni ’90, dove la Nazionale aveva un gruppo non adatto per competere. Abbiamo lavorato molto bene nei settori giovanili e dopo anni si vedono i frutti».