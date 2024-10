Borussia Dortmund, Sahin: «Dobbiamo puntare in alto. Critiche? Vi rispondo così»

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, ha voluto parlare del momento difficile che sta avendo in questo momento la squadra

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, ha voluto parlare in conferenza stampa del momento difficile che sta attraversando la squadra tra Champions e Bundesliga.

LE PAROLE – «Non potremo portare con noi la tribuna sud, l’energia deve provenire da noi stessi, anche nei momenti difficili. In trasferta abbiamo avuto problemi. Sul palco più grande possibile, a Madrid, abbiamo fatto bene per 50-60 minuti e abbiamo giocato in modo dominante. La squadra ha spesso fatto quello che vorrei, ma non sempre per tutti e 90 i minuti. Dobbiamo restare lucidi e lavorare. Ogni giorno, ogni partita è importante. La strada che dobbiamo prendere è quella. Le richieste sono enormi, questo mi è stato chiaro fin dall’inizio. Devi sopportare le critiche allo stesso livello di allenatore e giocatore. Altrimenti non hai possibilità di fare l’allenatore del Borussia Dortmund. Tocca solo a noi, ho diversi indisponibili e non posso ruotare molto in questo momento, ma per noi è una partita molto importante. Dobbiamo restare lassù in classifica. Dobbiamo provare a fare le nostre cose, tirare tante volte e vincere la partita».