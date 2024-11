Borussia Dortmund, Sahin: «Vittoria importante con il Lipsia»

Il tecnico del Borussia Dortmund ha commentato il successo per 2-1 ottenuto sul Lipsia in Bundesliga

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, ha analizzato ai microfoni di Sky l’importante vittoria ottenuta contro una rivale come il Lipsia con il risultato di 2-1. Ecco le sue dichiarazioni:

VITTORIA – «I ragazzi hanno fatto davvero bene, non solo a livello combattivo ma anche a livello calcistico. È così che lo immagini. Quella è stata la nostra migliore partita della stagione in 90 minuti. La vittoria è stata molto, molto importante per il percorso che stiamo facendo».

PARTITA – «Abbiamo già avuto tempi – qui, nel nostro stadio, ma anche in trasferta a Madrid – in cui abbiamo fatto bene. Dato che abbiamo così tanti infortuni, ieri abbiamo potuto allenarci solo mezz’ora e poi abbiamo fatto una sessione tattica. Lì ho sentito: i ragazzi l’hanno capito, ora devono solo portarlo in campo. Il modo in cui si sono sacrificati oggi, il coraggio con cui hanno giocato, è stato molto, molto bello. Capisco le critiche, tranne quelle che vanno al di sotto della cintura. Tutto ciò che riguarda il calcio, lo capisco. Quando ho firmato il contratto qui, sapevo che sarei stato sotto i riflettori»