Borussia Dortmund, Sancho: «Sono tornato a casa, non vedo l’ora»

Le parole di Jadon Sancho, esterno inglese, dopo il passaggio dal Manchester United al Borussia Dortmund. I dettagli

Jadon Sancho ha parlato ai canali ufficiali del Borussia Dortmund dopo l’ufficialità del suo ritorno.

COMUNICATO – «Quando sono entrato nello spogliatoio mi è sembrato di tornare a casa. Conosco il club come le mie tasche, sono sempre stato molto vicino ai tifosi e non ho mai perso i contatti con i dirigenti. Non vedo l’ora di rivedere i miei compagni di squadra, di scendere in campo, di giocare a calcio con il sorriso sulle labbra, di fare gol, di segnare gol e di aiutarli a qualificarsi per la Champions League».