Bosnia, ct Petev: «Dzeko? Avrebbe giocato se fosse stato bene»

Il commissario tecnico della Bosnia, Petev, ha parlato di Dzeko dopo la sconfitta contro la Finlandia

Niente mondiale per la Bosnia. La sconfitta di oggi contro la Finlandia è l’addio definitivo alle speranze per la formazione di Petev. Proprio il commissario tecnico ha parlato al termine del match ai microfoni di Nova BH, soffermandosi anche su Edin Dzeko.

DZEKO – «Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi, abbiamo giocato male. Abbiamo fatto grossi errori e abbiamo permesso alla Finlandia di fare tre gol, due addirittura con un uomo in meno per loro. Siamo delusi, ma andiamo avanti”. Ha poi aggiunto: “Mi dispiace perché ci abbiamo provato tanto e tutto è andato via in una partita. Dzeko? Se fosse stato pronto l’avrei schierato sicuramente dal primo minuto».