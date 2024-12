Brasile, il Botafogo campione, dopo la Libertadores ecco il Brasileirao: decisiva la vittoria contro il San Paolo – VIDEO

Brasile, il Botafogo campione, dopo la Copa Libertadores vince anche il Brasileirao: decisiva la vittoria contro il San Paolo – VIDEO

Settimana più bella della loro storia per il Botafogo, dopo aver vinto la loro prima Copa Libertadores, arriva anche la vittoria del Brasileirao, il campionato nazionale brasiliano, che mancava alla squadra di Rio de Janeiro dal 1995.

Contro il San Paolo alla squadra frasca campione del Sudamerica bastava un pari per la vittoria matematica, ma la squadra di Artur Jorge ha invece trovato la vittoria: finisce 2-1 contro i paulisiti, Savarino apre per l’1-0, pareggia William Gomes e nel finale arriva la rete della vittoria di da Silva. Centrata così la doppietta Libertadores-campionato per la prima volta nella loro storia.